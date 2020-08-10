10 августа. Mossovetinfo.ru – У актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы в начале июня, резко ухудшилось состояние здоровья, сообщает «Московский комсомолец».



По данным издания, утром в понедельник, 10 августа к актеру, который находится под домашним арестом, приехал в гости его сын. Он обнаружил Ефремова на полу, у актера была нарушена речь, он не мог пошевелить рукой и ногой. Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у Ефремова предынсультное состояние. Медики оказали артисту помощь и пытались уговорить его поехать с ними в больницу, однако актер отказался от госпитализации, а свое состояние объяснил тем, что перенервничал.



Ефремов находится под домашним арестом в связи с аварией, в которой в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.