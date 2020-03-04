4 марта. Mossovetinfo.ru – Дети и подростки меньше подвержены заболеванию коронавирусом 2019-nCoV, чем люди более старшего возраста сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.
Вирусологи исследовали более 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом и установили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится лишь по 1% случаев заболевания от всего количества.
Российские вирусологи подтверждают данную информацию, однако отмечают, что вопрос требует более детального изучения.
По мнению специалистов, причинами того, что дети и подростки реже заболевают коронавирусом является то, что у них более сильная иммунная система, о них больше заботятся родители, а в случае угрозы детские учреждения первыми закрываются на карантин.
Кроме того, заболеванию коронавирусом и осложнениям способствует наличие хронических заболеваний, которые характерны для людей более старшего возраста. Именно наличием хронических заболеваний и возрастным ослаблением иммунной системы ученые объясняют то, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Согласно исследованию, большинство летальных случаев при заболевании коронавирусом, было вызвано обострением уже имевшихся хронических заболеваний.
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