4 марта. Mossovetinfo.ru – Дети и подростки меньше подвержены заболеванию коронавирусом 2019-nCoV, чем люди более старшего возраста сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.



Вирусологи исследовали более 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом и установили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится лишь по 1% случаев заболевания от всего количества.



Российские вирусологи подтверждают данную информацию, однако отмечают, что вопрос требует более детального изучения.



По мнению специалистов, причинами того, что дети и подростки реже заболевают коронавирусом является то, что у них более сильная иммунная система, о них больше заботятся родители, а в случае угрозы детские учреждения первыми закрываются на карантин.



Кроме того, заболеванию коронавирусом и осложнениям способствует наличие хронических заболеваний, которые характерны для людей более старшего возраста. Именно наличием хронических заболеваний и возрастным ослаблением иммунной системы ученые объясняют то, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Согласно исследованию, большинство летальных случаев при заболевании коронавирусом, было вызвано обострением уже имевшихся хронических заболеваний.