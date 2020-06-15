19 июня. Mossovetinfo.ru – Вырабатываемые антитела к коронавирусу неустойчивы и со временем исчезают, что ставит под вопрос появление иммунитета к заболеванию, следует из данных исследования, опубликованного на портале medRxiv.org.



Исследование провели американские и китайские ученые. Они изучили данные о появлении антител к коронавирусу у китайских медиков, которые на ранних стадиях оказывали помощь пациентам с коронавирусом в городе Ухань. Выяснилось, что из 23 тысяч человек антитела к коронавирусу имеются только у 4% обследованных, хотя доля переболевших коронавирусом составляет 25%.



Исследователи сделали вывод, что более чем у десяти процентов переболевших коронавирусом, антитела могут исчезнуть из организма через месяц после выздоровления. Это ставит под вопрос появление устойчивого иммунитета к COVID-19.