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Другое
19.06.2020, 09:23
Ученые предупредили о неустойчивости антител к коронавирусу
19 июня. Mossovetinfo.ru – Вырабатываемые антитела к коронавирусу неустойчивы и со временем исчезают, что ставит под вопрос появление иммунитета к заболеванию, следует из данных исследования, опуб...
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Другое
17.06.2020, 18:08
ФК «Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса
17 июня. Mossovetinfo.ru – Игроки, тренерский штаб и персонал футбольного клуба Ростов ушли на карантин из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба. В ходе тестирования у шести...
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Другое
15.06.2020, 15:07
«Яндекс» запускает сервис видеоконференций
15 июня. Mossovetinfo.ru – Компания Яндекс запускает сервис видеоконференций «Яндекс. Телемост», сообщает пресс-служба компании. Новый сервис доступен в браузерах Yandex и Google, а также в ...