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Другое     19.06.2020 09:23

Ученые предупредили о неустойчивости антител к коронавирусу

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Теги:  коронавирус  исследования  антитела  иммунитет 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Вырабатываемые антитела к коронавирусу неустойчивы и со временем исчезают, что ставит под вопрос появление иммунитета к заболеванию, следует из данных исследования, опубликованного на портале medRxiv.org.

Исследование провели американские и китайские ученые. Они изучили данные о появлении антител к коронавирусу у китайских медиков, которые на ранних стадиях оказывали помощь пациентам с коронавирусом в городе Ухань. Выяснилось, что из 23 тысяч человек антитела к коронавирусу имеются только у 4% обследованных, хотя доля переболевших коронавирусом составляет 25%.

Исследователи сделали вывод, что более чем у десяти процентов переболевших коронавирусом, антитела могут исчезнуть из организма через месяц после выздоровления. Это ставит под вопрос появление устойчивого иммунитета к COVID-19.


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Теги: 
коронавирус  исследования  антитела  иммунитет 

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