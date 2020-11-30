30 ноября. Mossovetinfo.ru – Турецкие ученые на основании исследований установили, что в организме бессимптомных зараженных коронавирусом, вирусная нагрузка выше, чем в организме пациентов с симптомами, результаты исследования опубликованы в журнали Infection.



Всего ученые обследовали 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые были разделены на шесть типов в зависимости от возраста и тяжести заболевания. У четверти обследуемых симптомов заболевания не наблюдалось.



В результате исследования было установлено, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем при наличии симптомов. При этом, с ростом возраста пациентов и тяжести заболевания, количество вирусов снижалось.



Результаты исследований во многом объясняют, почему усилий многих стран по сдерживанию коронавируса недостаточно.



Кроме того, авторы исследования назвали COVID-19 «сложной головоломкой, состоящей из многих пазлов» и предположили, что выявленная связь между вирусной нагрузкой и тяжестью заболевания может оказаться лишь вершиной айсберга. В связи с чем необходимы дополнительные вирусологические и иммунологические исследования, чтобы определить общую картину действия вируса.