30 ноября. Mossovetinfo.ru – Турецкие ученые на основании исследований установили, что в организме бессимптомных зараженных коронавирусом, вирусная нагрузка выше, чем в организме пациентов с симптомами, результаты исследования опубликованы в журнали Infection.
Всего ученые обследовали 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые были разделены на шесть типов в зависимости от возраста и тяжести заболевания. У четверти обследуемых симптомов заболевания не наблюдалось.
В результате исследования было установлено, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем при наличии симптомов. При этом, с ростом возраста пациентов и тяжести заболевания, количество вирусов снижалось.
Результаты исследований во многом объясняют, почему усилий многих стран по сдерживанию коронавируса недостаточно.
Кроме того, авторы исследования назвали COVID-19 «сложной головоломкой, состоящей из многих пазлов» и предположили, что выявленная связь между вирусной нагрузкой и тяжестью заболевания может оказаться лишь вершиной айсберга. В связи с чем необходимы дополнительные вирусологические и иммунологические исследования, чтобы определить общую картину действия вируса.
19:20 Другое Ученые рассказали, почему не удается победить пандемию коронавируса
18:16 Город (Москва и область) Расписание электричек из Зеленограда в Москву изменится 1,3 8 и 10 декабря
17:53 Власть Путин потребовал от чиновников уделять больше внимания доходам населения
17:17 Город (Москва и область) Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро
16:09 Общество Миронов прокомментировал тему объединения СР с другими партиями
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав
14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19
09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки
20:07 Общество Умер Диего Марадона