13 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что удар по энергетическим объектам Украины был нанесен российскими военными в том числе в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, сообщает ТАСС. «В том числе», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ в ответ на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге нанесли высокоточные удары по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее военно-промышленного комплекса. В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены 6 баллистических ракет ATACMS американского производства. Разрушений в результате падения фрагментов ракет ATACMS на аэродроме в Таганроге нет, есть пострадавшие среди личного состава. Минобороны обещало ответить на атаку на российский аэродром. Песков ранее подчеркивал, что такой ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным.
В то же время сегодня Киев, после массированного удара по энергетике, запросил у пяти стран импорт электроэнергии, - сообщила энергетическая компания «Укрэнерго». По данным местных властей только во Львовской области без света в настоящее время остаются 481 тыс. абонентов, в Тернопольской - половина потребителей региона. По данным местных властей поступали сообщения о многочисленных взрывах в Одессе, Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Харькове, а также в Киевской, во Львовской, в Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. Во время масштабной тревоги министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая система страны находится под угрозой.
Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы
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