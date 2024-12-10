13 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что удар по энергетическим о...

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Санкции, недавно введенные Соединенными Штатами в отношении высокотехнологичных кит...

10 декабря — Mossovetinfo.ru — Рынок новых легковых автомобилей в России в следующем году может ожидать падение в пр...