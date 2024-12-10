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Другое     13.12.2024 13:22

Удар по энергообъектам Украины - в том числе ответ на атаку на Таганрог - Песков

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Теги:  Россия  Путин  Украина  пресс-секретарь президента  Песков  СВО  украинский кризис  энергосистема  атака  ответ 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что удар по энергетическим объектам Украины был нанесен российскими военными в том числе в ответ на атаку на военный аэродром в Таганроге, сообщает ТАСС. «В том числе», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ в ответ на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге нанесли высокоточные удары по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее военно-промышленного комплекса. В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены 6 баллистических ракет ATACMS американского производства. Разрушений в результате падения фрагментов ракет ATACMS на аэродроме в Таганроге нет, есть пострадавшие среди личного состава. Минобороны обещало ответить на атаку на российский аэродром. Песков ранее подчеркивал, что такой ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным.

В то же время сегодня Киев, после массированного удара по энергетике, запросил у пяти стран импорт электроэнергии, - сообщила энергетическая компания «Укрэнерго». По данным местных властей только во Львовской области без света в настоящее время остаются 481 тыс. абонентов, в Тернопольской - половина потребителей региона. По данным местных властей поступали сообщения о многочисленных взрывах в Одессе, Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Харькове, а также в Киевской, во Львовской, в Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях. Во время масштабной тревоги министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая система страны находится под угрозой.

Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы.

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Теги: 
Россия  Путин  Украина  пресс-секретарь президента  Песков  СВО  украинский кризис  энергосистема  атака  ответ 

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