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Другое     21.04.2020 17:33

УЕФА настоятельно рекомендовал национальным лигам доиграть сезон

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Теги:  футбол  УЕФА  рекомендации 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА), провел во вторник видеоконференцию с 55 ассоциациями-членами и настоятельно рекомендовал доиграть сезон, сообщается на официальном сайте организации.

Всем национальным ассоциациям рекомендовано завершить внутренние соревнования как в чемпионатах высших лиг, так и в розыгрышах национальных кубков.

Ранее Российская премьер-лига сообщила, что чемпионат России по футболу может быть возобновлен в любую неделю с середины июня до середины июля. Рассматриваются различные варианты проведения оставшихся матчей, в том числе проведение матчей без зрителей. Чемпионат был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса.


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Теги: 
футбол  УЕФА  рекомендации 

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