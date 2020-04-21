21 апреля. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА), провел во вторник видеоконференцию с 55 ассоциациями-членами и настоятельно рекомендовал доиграть сезон, сообщается на официальном сайте организации.



Всем национальным ассоциациям рекомендовано завершить внутренние соревнования как в чемпионатах высших лиг, так и в розыгрышах национальных кубков.



Ранее Российская премьер-лига сообщила, что чемпионат России по футболу может быть возобновлен в любую неделю с середины июня до середины июля. Рассматриваются различные варианты проведения оставшихся матчей, в том числе проведение матчей без зрителей. Чемпионат был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса.