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Другое     10.06.2021 13:46

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг

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Теги:  УЕФА  сборная Украины  форма 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг, сообщает портал «Чемпионат.ру» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Сообщается, что после запроса РФС в УЕФА проанализировали игровую форму, в которой сборная Украины собирается выступать на предстоящем чемпионате Европы. На форме нанесены контуры страны вместе с российским Крымом, а также нанесены лозунги.

Ранее УЕФА утвердил данную игровую форму, однако после запроса Российского футбольного союза вновь проанализировал ее.

В результате УЕФА принял решение, что карта Украины с Крымом на игровой форме не нарушает правила УЕФА, поскольку ООН признает Крым украинской территорией.

Также УЕФА разрешил оставить на форме слоган «Слава Украине», так как сам по себе он может рассматриваться как неполитический.

В тоже время, УЕФА обязал сборную Украины убрать с форму лозунг «Героям слава», так как вместе с первым лозунгом, он несет явный политический смысл.

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Теги: 
УЕФА  сборная Украины  форма 

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