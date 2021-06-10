23:05 В мире Путин и Байден договорятся вернуть послов – полагают в США
19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
18:07 Происшествия Поезда не ходили по зелёной ветке метро около часа
18:01 В России АТОР попросила власти открыть больше зарубежных направлений
16:37 Происшествия Сбой произошел днем 10 июня на зеленой ветке метро
19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова
07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро
07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера