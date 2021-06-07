На форме сборной Украины по футболу появился Крым

7 июня. Mossovetinfo.ru — Игровая футболка сборной Украины по футболу была утверждена в соответствии с действующими правилами экипировки, сообщает пресс-служба Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).



Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что на предстоящем чемпионате Европы сборная Украины выступит в форме, на которой нанесены контуры страны с российским Крымом. Также на форме присутствуют националистические лозунги.



Ряд российских политиков и депутатов выразил возмущение формой украинской сборной и обвинил украинские власти в попытке таким образом политизировать спорт.



В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо запросах российской стороны в УЕФА по данном вопросу, а также отметил, что вопросы игровой формы команд находятся полностью в ведении организаторов чемпионата Европы.



При этом Песков подчеркнул, что «в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний».