УЕФА отобрал у Дублина и Бильбао право на проведение матчей чемпионата Европы

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отобрал право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу у ирландского Дублина и испанского Бильбао.



Оба города исключены из списка городов, в которых пройдет Евро-2021, так как их власти не предоставили УЕФА гарантии допуска болельщиков на трибуны на матчах чемпионата.



Матчи, которые должны были пройти в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге, матчи, которые должны были пройти в Бильбао переданы испанской Севилье.