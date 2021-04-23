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Другое     23.04.2021 13:03

УЕФА отобрал у Дублина и Бильбао право на проведение матчей чемпионата Европы

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Теги:  УЕФА  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2021  Дублин  Бильбао  Санкт-Петербург 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отобрал право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу у ирландского Дублина и испанского Бильбао.

Оба города исключены из списка городов, в которых пройдет Евро-2021, так как их власти не предоставили УЕФА гарантии допуска болельщиков на трибуны на матчах чемпионата.

Матчи, которые должны были пройти в Дублине, пройдут в Санкт-Петербурге, матчи, которые должны были пройти в Бильбао переданы испанской Севилье.

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Карта места

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Теги: 
УЕФА  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2021  Дублин  Бильбао  Санкт-Петербург 

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