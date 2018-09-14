14 сентября. Mossoverinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций разрешил московскому ЦСКА проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», сообщили ИА Моссовет в пресс-службе УЕФА.
На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с действующим победителем турнира мадридским «Реалом», а также с итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
Стадион «Лужники» вмещает 81 тысячу зрителей. Стадион стал главной ареной чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России летом. В «Лужниках» были сыграны 7 матчей чемпионата, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
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