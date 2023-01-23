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Другое     23.01.2023 14:17

Украина складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях атомных электростанций - СВР

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Теги:  АЭС  Украина  боеприпасы  атомные реакторы  СВР 

23 января, Mossovetinfo.ru - "В Службу внешней разведки (СВР - ред.) поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО "Хаймарс" и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", - заявил Директор СВР России С.Е.Нарышкин.

Отмечается, что "только за последнюю неделю декабря 2022 г. через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза".

"... командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву. В этом в Киеве абсолютно убеждены с учетом молчаливого поощрения Западом украинских артиллерийских ударов по Запорожской АЭС" - также говорится в сообщении Руководителя Пресс-бюро СВР России С. Н. Иванова.

"...в заложниках киевского режима сейчас - не отдельные мирные граждане, а десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств", - отмечается в сообщении пресс-бюро СВР.
"Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", - подчеркивается в сообщении пресс-бюро СВР.

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Теги: 
АЭС  Украина  боеприпасы  атомные реакторы  СВР 

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