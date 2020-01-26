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Другое     26.01.2020 18:58

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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Теги:  смерть  РПЦ 

26 января. Mossovetinfo.ru – Cкончался настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщается на сайте РПЦ. Чаплину был 51 год.

Чаплин скончался днем 26 января у своего храма. Ему стало плохо, он упал. Приехавшая через 15 минут скорая констатировала смерть.

В 2009-2015 года Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Вел передачи на радио и телевидении. Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.


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Теги: 
смерть  РПЦ 

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