26 января. Mossovetinfo.ru – Cкончался настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщается на сайте РПЦ. Чаплину был 51 год.



Чаплин скончался днем 26 января у своего храма. Ему стало плохо, он упал. Приехавшая через 15 минут скорая констатировала смерть.



В 2009-2015 года Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Вел передачи на радио и телевидении. Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.