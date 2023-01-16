Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП - МВФ

16 января, Mossovetinfo.ru - От 0,2% до 7% мирового ВВП может составить ущерб от фрагментации мировой экономики, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), а в некоторых странах экономика может упасть на 8–12%, сообщает Reuters со ссылкой на доклад.



В документе отмечается, «чем глубже фрагментация, тем выше затраты», а технологическое разделение значительно увеличит потери от торговых ограничений.



Отмечается, что пандемия коронавируса и СВО в Украине «стали дополнительным испытанием для международных отношений и усилили скептицизм в отношении преимуществ глобализации» и могут спровоцировать замедление роста мирового ВВП в 2023 году.