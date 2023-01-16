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Другое     16.01.2023 08:54

Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП - МВФ

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Теги:  МВФ  доклад  Украина  коронавирус  экономика  фрагментация  ущерб 

16 января, Mossovetinfo.ru - От 0,2% до 7% мирового ВВП может составить ущерб от фрагментации мировой экономики, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), а в некоторых странах экономика может упасть на 8–12%, сообщает Reuters со ссылкой на доклад.

В документе отмечается, «чем глубже фрагментация, тем выше затраты», а технологическое разделение значительно увеличит потери от торговых ограничений.

Отмечается, что пандемия коронавируса и СВО в Украине «стали дополнительным испытанием для международных отношений и усилили скептицизм в отношении преимуществ глобализации» и могут спровоцировать замедление роста мирового ВВП в 2023 году.

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Теги: 
МВФ  доклад  Украина  коронавирус  экономика  фрагментация  ущерб 

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