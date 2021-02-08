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Другое     08.02.2021 15:16

В 2020 году в большинстве российских регионов вырос рынок подержанных автомобилей

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Теги:  автомобили  продажи автомобилей  подержанные автомобили 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2020 году рынок подержанных автомобилей вырос в 55 из 83 российских регионов, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

В целом по стране рост вторичного рынка автомобилей составил 1,7% (5 496 500 автомобилей). Наибольший рост продаж подержанных машин отмечен в Сахалинской области (18,6%), в Республике Алтай (11,5%) и в Хакассии (11,3%). Еще в 12 регионах рос рынка подержанных автомобилей составил от 5 до 10%.

В то же время в 28 регионах наблюдалось снижение продаж автомобилей с пробегом. Наибольшее падение вторичного рынка автомобилей отмечено в Ингушетии - на 9,4% по сравнению с 2019 годом. Снижене продаж подержанных автомобилей отмечено и в Москве - на 0,4%.

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Теги: 
автомобили  продажи автомобилей  подержанные автомобили 

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