27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Севастопольском аквариуме из-за стихии морской водой затопило зал, погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. «В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных» , — написал он.Позднее директор аквариума Юрий Кравцов сообщил, что погибло 800 обитателей музея-аквариума - был затоплен зал с экзотическими животными.«Погибли все животные, порядка 800, которые жили в 9 аквариумах. Вышли из строя оборудование и насосы, вентиляция. Помещению нанесен колоссальный ущерб», — рассказал директор музея, сообщает телеграм-канал Чп Севастополь.Всё началось в 10 часов вечера, во время сильного шторма, урагана. Вода ударила по крыше музея-аквариума, расположенного у береговой линии, смыла вентиляционную систему и кондиционер, образовалась пробоина.Севастопольский морской Аквариум-музей — основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, находится в историческом здании на первой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.