30 июля. Mossovetinfo.ru – В августе в Москве можно будет наблюдать знаменитый звездопад Персеиды, сообщается на официальном сайте Московского планетария.



Звездопад Персеиды проходит с 23 июля по 20 августа, его пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, когда по прогнозам Международной метеорной организации (IMO) при ясном небе можно будет наблюдать до 110 метеоров в час.



В тоже время, в пресс-службе планетария отметили, что наиболее благоприятные условия видимости звездопада Персеиды наступят в Москве через три-четыре дня после пика, 16 – 19 августа, когда Луна будет близка к новолунию.