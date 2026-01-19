 
Актуальные темы: переговоры
Другое     03.02.2026 07:31

В ChatGPT в 2025 г. попало в 30 раз больше чувствительной информации компаний РФ - анализ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ChatGPT  критическая информация  компании  анализ  риски  безопасность 

3 февраля — Mossovetinfo.ru — Общедоступные ИИ-сервисы вроде Google Gemini или ChatGPT за 2025 год «получили» в 30 раз больше чувствительной информации российских компаний из-за действий сотрудников последних, чем в 2024 году, что создает критические риски для бизнеса. Сообщает ТАСС на исследование, имеющееся у агентства.

Только через один ChatGPT, согласно аналитике, «проходит» 46% конфиденциальных файлов и инструкций (промптов).

Исследователи считают, что работники «массово» загружают в ИИ-сервисы ИИ-сервисы конфиденциальную информацию, начиная «от презентаций и стратегий до аналитических таблиц и фрагментов кода», , финансовые отчеты, чтобы «упростить» рутинные задачи: проанализировать данные, составить саммари или написать код.

. В «Соларе» также признали, что при этом примерно 60% российских организаций «до сих пор не имеют формализованных политик, регулирующих работу с ИИ», - это «создает критические риски для бизнеса».

Анализ, который выявил 30-кратный рост в 2025 году объема корпоративных данных из РФ, попадающих в ИИ-сервисы, проводился на основе трафика 150 организаций-клиентов «Солара», в том числе из госсектора, финансов, промышленности, ретейла, e-commerce, телекоммуникационных и ИТ-компаний.

Американская компания OpenAI с 13 февраля выведет из эксплуатации четыре устаревшие модели в своем чат-боте ChatGPT (GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini)? поскольку большинство пользователей уже перешли на новую версию нейросети. Об этом сообщила пресс-служба компании в конце января. Новейшую модель GPT-5.2 компания представила в декабре минувшего года. По заявлению разработчиков, она лучше справляется с созданием таблиц и презентаций, написанием кода и распознаванием изображений.

Также в конце января издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал ведомственные документы в публичную версию чат-бота ChatGPT прошлым летом. Двое источников заявили, что после случая с загрузкой у Готтумуккалы были встречи с начальником юридической службы министерства внутренней безопасности США Джозефом Маззара и главой информационной службы министерства Антуаном Маккордом для оценки ущерба, нанесенного действиями и.о. директора.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ChatGPT  критическая информация  компании  анализ  риски  безопасность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:31 Другое В ChatGPT в 2025 г. попало в 30 раз больше чувствительной информации компаний РФ - анализ

13:33 Город (Москва и область) Оранжевый уровень опасности продлили в Москве и области продлен до конца суток пятницы, 6 февраля

13:14 Общество Выборы в рамках единого дня голосования в 2026 году планируется провести в течение трёх дней

09:01 Город (Москва и область) Аномальные морозы в столице сохранятся до пятницы – синоптик

12:53 Мнения Ненависть ко всему русскому у польского руководства взяла верх – Песков

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru