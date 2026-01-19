В ChatGPT в 2025 г. попало в 30 раз больше чувствительной информации компаний РФ - анализ

3 февраля — Mossovetinfo.ru — Общедоступные ИИ-сервисы вроде Google Gemini или ChatGPT за 2025 год «получили» в 30 раз больше чувствительной информации российских компаний из-за действий сотрудников последних, чем в 2024 году, что создает критические риски для бизнеса. Сообщает ТАСС на исследование, имеющееся у агентства.



Только через один ChatGPT, согласно аналитике, «проходит» 46% конфиденциальных файлов и инструкций (промптов).



Исследователи считают, что работники «массово» загружают в ИИ-сервисы ИИ-сервисы конфиденциальную информацию, начиная «от презентаций и стратегий до аналитических таблиц и фрагментов кода», , финансовые отчеты, чтобы «упростить» рутинные задачи: проанализировать данные, составить саммари или написать код.



. В «Соларе» также признали, что при этом примерно 60% российских организаций «до сих пор не имеют формализованных политик, регулирующих работу с ИИ», - это «создает критические риски для бизнеса».



Анализ, который выявил 30-кратный рост в 2025 году объема корпоративных данных из РФ, попадающих в ИИ-сервисы, проводился на основе трафика 150 организаций-клиентов «Солара», в том числе из госсектора, финансов, промышленности, ретейла, e-commerce, телекоммуникационных и ИТ-компаний.



Американская компания OpenAI с 13 февраля выведет из эксплуатации четыре устаревшие модели в своем чат-боте ChatGPT (GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini)? поскольку большинство пользователей уже перешли на новую версию нейросети. Об этом сообщила пресс-служба компании в конце января. Новейшую модель GPT-5.2 компания представила в декабре минувшего года. По заявлению разработчиков, она лучше справляется с созданием таблиц и презентаций, написанием кода и распознаванием изображений.



Также в конце января издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал ведомственные документы в публичную версию чат-бота ChatGPT прошлым летом. Двое источников заявили, что после случая с загрузкой у Готтумуккалы были встречи с начальником юридической службы министерства внутренней безопасности США Джозефом Маззара и главой информационной службы министерства Антуаном Маккордом для оценки ущерба, нанесенного действиями и.о. директора.