12 января. Mossovetinfo.ru – Генеральным директором футбольного клуба «Динамо» Москва назначен Павел Пивоваров, сообщается на официальном сайте московского клуба.



Занимавший этот пост Юрий Белкин стал президентом клуба.



Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора санкт-петербургского «Зенита», затем работал в РПЛ и РФС.