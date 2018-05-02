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Другое     02.05.2018 22:39

В Facebook запустят сервис знакомств – Цукерберг

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Теги:  Цукерберг  Facebook  сервис знакомств 

2 мая. Mossovetinfo.ru - - Сервис знакомств для одиноких пользователей Facebook, которые ищут серьезных отношений, а не мимолетных связей, будет запущен в соцсети. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг объявил выступая на ежегодной конференции для разработчиков, сообщает Reuters

«В Facebook насчитывается 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими,, так что здесь есть что делать», - сказал Цукерберг разработчикам программного обеспечения на ежегодной конференции F8 на Facebook.

Сервис будет подбирать рекомендации для знакомств, основываясь на предпочтениях и интересах пользователя. Друзья пользователя не узнают, что тот ищет себе партнера, так как сервис будет предлагать только тех людей, которых нет у него в друзьях.

Конкретную дату запуска сервиса Марк Цукерберг не назвал.

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Теги: 
Цукерберг  Facebook  сервис знакомств 

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