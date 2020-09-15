15 сентября. Mossovetinfo.ru - Из-за вспышки коронавируса в Футбольной национальной лиге отменен матч красноярского «Енисея» с московским «Торпедо», сообщается в telegram-канале ФНЛ.
Матч должен был состоятся 19 сентября. Вспышка коронавируса была зафиксирована среди футболистов красноярской команды. Ранее по этой же причине был отменен матч «Енисея» с ярославским «Шинником».
В воскресенье, 13 сентября, из-за вспышки коронавируса в Российской премьер-лиге был отменен матч между волгоградским «Ротором» и «Краснодаром». Положительные тесты на коронавирус сдали 10 игроков волгоградской команды.
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