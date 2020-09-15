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Другое     15.09.2020 17:05

В ФНЛ из-за коронавируса отменили матч «Енисей» - «Торпедо»

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Теги:  футбол  ФНЛ  коронавирус  отмена матча 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Из-за вспышки коронавируса в Футбольной национальной лиге отменен матч красноярского «Енисея» с московским «Торпедо», сообщается в telegram-канале ФНЛ.

Матч должен был состоятся 19 сентября. Вспышка коронавируса была зафиксирована среди футболистов красноярской команды. Ранее по этой же причине был отменен матч «Енисея» с ярославским «Шинником».

В воскресенье, 13 сентября, из-за вспышки коронавируса в Российской премьер-лиге был отменен матч между волгоградским «Ротором» и «Краснодаром». Положительные тесты на коронавирус сдали 10 игроков волгоградской команды.


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Теги: 
футбол  ФНЛ  коронавирус  отмена матча 

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