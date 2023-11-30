В Китае представили суперкомпьютер нового поколения

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Суперкомпьютер нового поколения "Тяньхэ Синъи" в среду был представлен в Национальном суперкомпьютерном центре в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, сообщает Синьхуа.



«Новинка превзошла отечественный суперкомпьютер Тяньхэ-2, который не раз возглавлял мировой рейтинг Топ-500 по производительности, сетевым возможностям, емкости хранилища и сервисным возможностям, заявил директор центра Лу Юйтун», - отмечается в сообщении.



Также сообщается, что "Тяньхэ Синъи" удовлетворит растущие потребности в сфере высокопроизводительных вычислений, обучения больших моделей искусственного интеллекта и анализа больших данных, отметили в центре.



Мировые профильные СМИ ранее отмечали, что китайские суперкомпьютеры не могут использовать из-за санкций процессоры США, но все еще могут увеличить скорость, применяя большие чипы собственной разработки.



Суперкомпьютеры состоят из тысячи узлов и разработаны для работы со сложными математическими задачами и решения очень сложных проблем— для научных исследований и разработок.