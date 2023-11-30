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06.12.2023, 12:29
В Китае представили суперкомпьютер нового поколения
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Суперкомпьютер нового поколения "Тяньхэ Синъи" в среду был представлен в Национальном ...
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01.12.2023, 09:39
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38,6 млрд долларов - Bloomberg
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Самым богатым из российских миллиардеров, по данным обновлённого рейтинга опубликова...
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30.11.2023, 09:36
Генри Киссинджер в возрасте 100 лет умер в своем доме в Коннектикуте
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, лау...