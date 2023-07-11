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Другое     15.07.2023 10:19

В Китае продлили действие тревоги "желтого" уровня в связи с жарой

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Теги:  Китай  жара  тревога "желтого" уровня  погода 

15 июля — Mossovetinfo.ru — В субботу продлено действие тревоги "желтого" уровня в связи с жаркой погодой во многих регионах страны страны, объявил Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая.

В Синьцзян-Уйгурском АР и провинциях Чжэцзян и Фуцзянь местами максимальная температура может превысить 40 градусов по Цельсию, сообщили в НМЦ центре.

В некоторых районах Синьцзян-Уйгурского автономного района, АР Внутренняя Монголия, Гуанси-Чжуанского АР, а также провинций Ганьсу, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Хунань, Аньхой, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и Хайнань температура воздуха, по прогнозу НМЦ, в субботу днем достигнет 35-36 градусов по Цельсию.

Жителям рекомендовано избегать мероприятий на открытом воздухе после полудня, а работникам, подверженным воздействию высоких температур, - сократить время работы и принять необходимые защитные меры.

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Карта места

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Теги: 
Китай  жара  тревога "желтого" уровня  погода 

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