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15.07.2023, 10:19
В Китае продлили действие тревоги "желтого" уровня в связи с жарой
15 июля — Mossovetinfo.ru — В субботу продлено действие тревоги "желтого" уровня в связи с жаркой погодой во многих ре...
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14.07.2023, 07:39
ВОЗ сообщила о возможном канцерогенном эффекте подсластителя аспартам - Aspartame E951
14 июля — Mossovetinfo.ru — Подразделение Всемирной организации здравоохранения по исследованию рака назвало один ...
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11.07.2023, 10:59
Американский "самолет Судного дня" прилетел из США в Вильнюс вслед за Байденом
11 июля — Mossovetinfo.ru — Сайт авиамониторингового интернет-ресурса Flightradar24 зафиксировал, что американский лайнер...