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Другое     22.05.2020 13:47

В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

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Теги:  COVID-19  коронавирус  исследование  легкие  сосуды  инсульт  синдром Кавасаки 

22 мая, Mossovetinfo.ru - Коронавирусная инфекция в большом количестве повреждает эндотелиальные клетки (клетки сосудистой оболочки), из-за чего происходит объемное повреждение мембран, выстилающих кровеносные сосуды. Это, по мнению группы ученых, проведших исследование, может объяснить развитие инсульта, синдрома Кавасаки и прочих осложнений, которые ранее казались «странными и нетипичными» у больных COVID-19. Материал об исследовании и выводах исследования опубликован в Eurekalert.

Исследование провели профессор из США Стивен Ментцер и группа исследователей из разных стран, проанализировав образцы ткани легких у семи пациентов, скончавшихся от коронавируса.

«У некоторых пациентов были явные признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний. Столь серьезное повреждение сосудистых клеток объясняет нарушение в свертываемости крови у тяжелых больных с COVID-19», — сообщается по итогам исследования.
Исследователи сделали вывод, что COVID-19 является респираторным вирусом, способным вызывать сосудистые заболевания. «Необходимо дополнительное исследование сосудистых эффектов COVID-19», — отмечается в исследовании.

Днем ранее ИА «Моссовет» сообщало, что в Москве скончался 9-летний мальчик с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Помимо коронавируса у него были диагностированы цирроз печени, нарушение свёртываемости крови, а также серьезные заболевания легких и дыхательных путей. За три недели врачи провели ребенку несколько операций, в том числе пересадку печени, но спасти мальчика не удалось. 19 мая он скончался от двусторонней пневмонии и общей почечной недостаточности.

Напомним, что по данным оперативного штаба на утро нынешнего дня в России зафиксировано 326 448 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 99 825 человек, умерли – 3 249 человек.

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Теги: 
COVID-19  коронавирус  исследование  легкие  сосуды  инсульт  синдром Кавасаки 

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