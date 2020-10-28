28 октября. Mossovetinfo.ru – Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своем поле проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2.



Счет открыл немецкий клуб, мяч на 13-й минуте забил Леон Горецка. Во втором тайме на 70-й минуте Антон Миранчук сравнял счет, однако на 79-й минуте победный гол забил игрок «Баварии» Йозуа Киммих.



В другом матче группы А мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 3:2.



После двух туров таблицу группы А возглавляет «Бавария», у которой 6 очков. На втором месте «Атлетико» с 3 очками, «Локомотив» и «Зальцбург» делят 3-4 места, в активе клубов по 1 очку. Во вторник, 3 октября, «Локомотив» примет на своем поле «Атлетико».