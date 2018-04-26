26 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет в Москве 5 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
В частности, по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов.
После мотопарада на Воробьевых горах пройдет сам фестиваль, на котором гостей ждут в том числе выступления звёзд мотошоу и мотоспорта, а также различные экспозиции.
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