26 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет в Москве 5 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



В частности, по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов.



После мотопарада на Воробьевых горах пройдет сам фестиваль, на котором гостей ждут в том числе выступления звёзд мотошоу и мотоспорта, а также различные экспозиции.