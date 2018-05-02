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Другое     03.05.2018 12:42

В Москве найдена ограда Златоустовского монастыря

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Теги:  археологи 

3 мая. Mossovetinfo.ru - Остатки части ограды бывшего Златоустовского монастыря нашли в Москве в ходе проведения работ по благоустройству. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Кирпичную кладку с элементами белого камня нашли в Большом Златоустинском переулке в районе домов 3 и 5. На данный момент открыто порядка 7 метров предполагаемой ограды. На месте работают археологи.

К 1933-му все церковные постройки монастыря в XIV — начала XV века снесли, а на их месте появились жилые дома.

От всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус в Малом Златоустинском переулке, дом 5.


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Карта места

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Теги: 
археологи 

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