3 мая. Mossovetinfo.ru - Остатки части ограды бывшего Златоустовского монастыря нашли в Москве в ходе проведения работ по благоустройству. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.



Кирпичную кладку с элементами белого камня нашли в Большом Златоустинском переулке в районе домов 3 и 5. На данный момент открыто порядка 7 метров предполагаемой ограды. На месте работают археологи.



К 1933-му все церковные постройки монастыря в XIV — начала XV века снесли, а на их месте появились жилые дома.



От всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус в Малом Златоустинском переулке, дом 5.