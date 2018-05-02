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Другое
03.05.2018, 12:42
В Москве найдена ограда Златоустовского монастыря
3 мая. Mossovetinfo.ru - Остатки части ограды бывшего Златоустовского монастыря нашли в Москве в ходе проведения работ по благоустройству. Об этом сообщили в Мосгорнаследии. Кирпичную кладку ...
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Другое
03.05.2018, 08:26
Карты «Тройка» с футбольным дизайном появятся в Москве к ЧМ-2018
3 мая. Mossovetinfo.ru - Карты «Тройка» и брелоки с футбольным дизайном появятся в московском метро к старту чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства ...
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Другое
02.05.2018, 22:39
В Facebook запустят сервис знакомств – Цукерберг
2 мая. Mossovetinfo.ru - - Сервис знакомств для одиноких пользователей Facebook, которые ищут серьезных отношений, а не мимолетных связей, будет запущен в соцсети. Об этом основатель соцсети Марк Цуке...