В Москве создается межведомственная комиссия по организации съемок фильмов на территории города



21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Межведомственная комиссия по организации съемок фильмов на территории города создается в Москве в соответствии с распоряжением № 92-РП от 20.02.2018 «О Городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в городе Москве», подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации.



Утверждено положение о Комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер», - указано в Положении о комиссии.