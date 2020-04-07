7 апреля. Mossovetinfo.ru – В ночь с 7 на 8 апреля в Москве можно будет наблюдать Суперлуние, сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома московского планетария Людмилу Кошман.
В ночь на 8 апреля Луна подойдет к земле на самое близкое расстояние в 2020 году. Если в среднем Луна находится от Земли на расстоянии 380 тысяч километров, то в эту ночь Луна подойдет к Земле на расстояние 356 908 километров. В эту же ночь в Москве ожидается полнолуние. Сочетание этих двух явлений астрономы называют Суперлунием.
Наблюдать самую большую Луну в 2020 году можно будет в 5.36 по московскому времени. По прогнозам синоптиков, в Москве в этом время ожидается ясная погода.
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