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11.08.2023, 01:53
В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды - планетарий
11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды и при б...
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29.07.2023, 14:31
ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепре Минобороны
29 июля — Mossovetinfo.ru — Российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управлени...
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28.07.2023, 14:26
Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд
28 июля — Mossovetinfo.ru — Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил Президент ...