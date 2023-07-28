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Другое     11.08.2023 01:53

В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды - планетарий

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Теги:  Персеиды  звездопад  с 11 на 12 августа 

11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды и при благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту, сообщает Московский планетарий.

Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь. Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу.

Отмечается, что в нынешнем году условия для наблюдения Персеид могут быть, с учетом погоды, более благоприятными поскольку не будет сильно светить Луна, которая сейчас близка к новолунию (наступит 16 августа).


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Теги: 
Персеиды  звездопад  с 11 на 12 августа 

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