В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды - планетарий

11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь с 11 на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды и при благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту, сообщает Московский планетарий.



Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое можно видеть в августе всю ночь. Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу.



Отмечается, что в нынешнем году условия для наблюдения Персеид могут быть, с учетом погоды, более благоприятными поскольку не будет сильно светить Луна, которая сейчас близка к новолунию (наступит 16 августа).

