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01.08.2024, 15:56
В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека - ТАСС,CBS
1 августа — Mossovetinfo.ru — В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, сообщает ТАСС ...
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26.07.2024, 20:06
Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении фиксирует Россельхознадзор
26 июля — Mossovetinfo.ru — Многократное превышение пестицидов во фруктах и овощах из Армении, которые продают в рос...
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27.06.2024, 07:54
Доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного кредитования в мае выросла до 75%
27 июня — Mossovetinfo.ru — На долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач...