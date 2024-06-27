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Другое     01.08.2024 15:56

В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека - ТАСС,CBS

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Теги:  В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека - ТАСС  CBS 

1 августа — Mossovetinfo.ru — В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS. Около дюжины заключенных из России будут переданы Германии согласно сделке по обмену, отметила телекомпания.

Осужденный в Германии россиянин Вадим Красиков фигурирует в обмене заключенными между Россией и Западом, сообщила CBS.

По информации Bloomberg, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

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Теги: 
В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека - ТАСС  CBS 

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