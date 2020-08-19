19 августа. Mossovetinfo.ru – Смертельно опасные грибы ликогала обнаружены в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Областной комитет лесного хозяйства сообщает, что ликогала – разновидность плесени, которая может годами находится в спящем состоянии, а затем проснуться и начать паразитировать. Именно такой процесс происходит сейчас.



Ликогала выглядит как скопление маленьких шарообразных грибов. Грибникам рекомендуется не только не употреблять их в пищу, но даже не прикасаться к ним, так как даже попадание сока этих грибов на кожу может вызвать сильнейшее отравление.