 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Другое     19.08.2020 13:25

В Подмосковье обнаружили смертельно опасные грибы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  грибы  предупреждение  Московская область 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Смертельно опасные грибы ликогала обнаружены в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Областной комитет лесного хозяйства сообщает, что ликогала – разновидность плесени, которая может годами находится в спящем состоянии, а затем проснуться и начать паразитировать. Именно такой процесс происходит сейчас.

Ликогала выглядит как скопление маленьких шарообразных грибов. Грибникам рекомендуется не только не употреблять их в пищу, но даже не прикасаться к ним, так как даже попадание сока этих грибов на кожу может вызвать сильнейшее отравление.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
грибы  предупреждение  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

14:07 Происшествия В Москве задержали двух подозреваемых по делу о мошенничестве и убийстве в 2018 году

13:25 Другое В Подмосковье обнаружили смертельно опасные грибы

12:12 Власть Законопроект о работе единого номера вызова экстренных служб внесен в Госдуму

11:43 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до «Проспекта мира» запустят на время закрытия станции метро «Рижская»

11:33 Город (Москва и область) Развязку на пересечении ЮВХ с Варшавским шоссе построят к концу 2022 года

Актуальные материалы

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru