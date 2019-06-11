11 июня. Mossovetinfo.ru – В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает проблемы интернет-ресурсов.
По сообщениям пользователей, сбой в работе мессенджера отмечается во всей Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.
В России самые большие проблемы наблюдаются у пользователей мессенджера из Москвы и Санкт-Петербурга.
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