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Другое     11.06.2019 15:52

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

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Теги:  интернет  Telegram  мессенджеры  сбой 

11 июня. Mossovetinfo.ru – В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает проблемы интернет-ресурсов.

По сообщениям пользователей, сбой в работе мессенджера отмечается во всей Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

В России самые большие проблемы наблюдаются у пользователей мессенджера из Москвы и Санкт-Петербурга.


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Теги: 
интернет  Telegram  мессенджеры  сбой 

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