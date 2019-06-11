11 июня. Mossovetinfo.ru – В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает проблемы интернет-ресурсов.



По сообщениям пользователей, сбой в работе мессенджера отмечается во всей Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.



В России самые большие проблемы наблюдаются у пользователей мессенджера из Москвы и Санкт-Петербурга.