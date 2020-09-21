21 сентября. Mossovetinfo.ru - В работе мессенджера Telegram днем в понедельник, 21 сентября, произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.



Сообщается, что больше всего на проблемы с мессенджером жаловались пользователи из России. Также жалобы поступили из Белоруссии, Польши, Венгрии, Сингапура и ряда других стран.



Чаще всего пользователи жаловались на невозможность подключиться к мессенджеру - на это пожаловались 92% пользователей. Еще 5% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.