21 сентября. Mossovetinfo.ru - В работе мессенджера Telegram днем в понедельник, 21 сентября, произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.
Сообщается, что больше всего на проблемы с мессенджером жаловались пользователи из России. Также жалобы поступили из Белоруссии, Польши, Венгрии, Сингапура и ряда других стран.
Чаще всего пользователи жаловались на невозможность подключиться к мессенджеру - на это пожаловались 92% пользователей. Еще 5% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.
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