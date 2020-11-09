9 ноября. Mossovetinfo.ru – В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.



Сообщается, что пользователи жалуются на проблемы с подключением и сложности с отправкой сообщений.



Наибольшее число жалоб поступает от пользователей из Украины, Белоруссии и России.