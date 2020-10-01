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Другое     01.10.2020 17:18

В работе Twitter произошел сбой

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Теги:  Twitter  интернет  социальные сети  сбой 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел в работе социальной сети Twitter в четверг, 1 октября, следует из данных портала Downdetector.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Японии. Жалобы поступают также из Великобритании, США и России.


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Теги: 
Twitter  интернет  социальные сети  сбой 

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