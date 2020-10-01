1 октября. Mossovetinfo.ru - Сбой произошел в работе социальной сети Twitter в четверг, 1 октября, следует из данных портала Downdetector.
Больше всего сообщений о сбоях поступает из Японии. Жалобы поступают также из Великобритании, США и России.
18:18 Власть Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда
17:58 Город (Москва и область) Собянин: число заразившихся COVID-19 в Москве может приблизиться к 3 000 в сутки
17:41 Город (Москва и область) Отопление включено почти во всех жилых домах Москвы
17:18 Другое В работе Twitter произошел сбой
16:12 Город (Москва и область) В Москве под заселение по программе реновации передано 58 новостроек
14:33 Город (Москва и область) В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе