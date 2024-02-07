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Другое     27.02.2024 06:54

В РФ и ЕАЭС запретили 19 пищевых добавок

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Теги:  пищевые добавки  запрет  техрегламент  ЕАЭС 

27 февраля — Mossovetinfo.ru — В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) с 27 февраля вступают в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства — запрещены к применению 19 пищевых добавок, в том числе известный подсластитель стевия. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщает, что вступают в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Соответствующее решение Совета ЕАЭС размещено на официальном сайте объединения.

Изменения, принятые Решением Совета Комиссии от 29 августа 2023 года № 84, являются комплексным документом. Он обновляет пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему.

Для изменений Решением Коллегии Комиссии от 23 января 2024 года № 8 предусмотрен переходный период 36 месяцев в отношении действия оформленных до вступления в силу изменений документов об оценке соответствия различных объектов технического регулирования названного техрегламента, а также их производства, маркировки и выпуска в обращение.

В результате проведения масштабных исследований с большой выборкой список пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 позиций.

Под запрет попали следующие добавки:
подсластитель стевия;
сорбат натрия (Е201);
сорбат кальция (Е203);
танины пищевые (Е181);
консерванты дифенил (Е230);
регулятор кислотности лактат аммония (Е328);
антиокислитель оксистеарин (Е387);
глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);
ацетат аммония (Е264);
диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);
краситель красный рисовый;
алюмосиликат калия (E555);
алюмосиликат кальция (Е556);
бентонит (Е558);
алюмосиликат (каолин) (Е559);
мальтол (Е636);
этилмальтол (Е637).

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Теги: 
пищевые добавки  запрет  техрегламент  ЕАЭС 

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