В РФ и ЕАЭС запретили 19 пищевых добавок

27 февраля — Mossovetinfo.ru — В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) с 27 февраля вступают в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства — запрещены к применению 19 пищевых добавок, в том числе известный подсластитель стевия. Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщает, что вступают в силу изменения в техрегламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Соответствующее решение Совета ЕАЭС размещено на официальном сайте объединения.



Изменения, принятые Решением Совета Комиссии от 29 августа 2023 года № 84, являются комплексным документом. Он обновляет пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему.



Для изменений Решением Коллегии Комиссии от 23 января 2024 года № 8 предусмотрен переходный период 36 месяцев в отношении действия оформленных до вступления в силу изменений документов об оценке соответствия различных объектов технического регулирования названного техрегламента, а также их производства, маркировки и выпуска в обращение.



В результате проведения масштабных исследований с большой выборкой список пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 позиций.



Под запрет попали следующие добавки:

подсластитель стевия;

сорбат натрия (Е201);

сорбат кальция (Е203);

танины пищевые (Е181);

консерванты дифенил (Е230);

регулятор кислотности лактат аммония (Е328);

антиокислитель оксистеарин (Е387);

глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);

ацетат аммония (Е264);

диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);

краситель красный рисовый;

алюмосиликат калия (E555);

алюмосиликат кальция (Е556);

бентонит (Е558);

алюмосиликат (каолин) (Е559);

мальтол (Е636);

этилмальтол (Е637).