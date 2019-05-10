10 мая. Mossovetinfo.ru – В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как защититься от жары, которая может негативно отражаться на состоянии здоровья людей



В опубликованном на сайте ведомства сообщении говорится, что рекомендуется соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер:



1. Ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки до минимума.

2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их

3. При выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки.

4. Отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму.

5. Употреблять большое количество жидкости.

6. Употреблять фрукты и овощи.

7. В течение дня принимать душ с прохладной водой.

8. Ограничить поездки на личном транспорте.

9. Отдавать предпочтение места, где есть кондиционеры.

10. Купаться только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.