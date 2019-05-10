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Другое     10.05.2019 13:49

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от жары

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Теги:  Роспотребнадзор 

10 мая. Mossovetinfo.ru – В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как защититься от жары, которая может негативно отражаться на состоянии здоровья людей

В опубликованном на сайте ведомства сообщении говорится, что рекомендуется соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер:

1. Ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки до минимума.
2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их
3. При выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки.
4. Отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму.
5. Употреблять большое количество жидкости.
6. Употреблять фрукты и овощи.
7. В течение дня принимать душ с прохладной водой.
8. Ограничить поездки на личном транспорте.
9. Отдавать предпочтение места, где есть кондиционеры.
10. Купаться только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.


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Карта места

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Теги: 
Роспотребнадзор 

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