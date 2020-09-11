10 сентября. Mossovetinfo.ru - Резидент фонда «Сколкова», компания «Авант-Спейс» приступила к созданию двух спутников, которые буудт из космоса показывать рекламу в ночном небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Оссовского.



Запуск спутников запланирован на 2022 год. Пока рассматриваются два вариант: либо спутники будут доставлены на МКС и в дальнейшем выведены на орбьиту космонавтами при выходе в открытый космос, либо спутники будут сразу выведены на орбиту грузовым кораблем «Прогресс». Спутники будут представлять из себя небольшие аппараты размером 40х20х20 сантиметров. Они оснащены лазерами. Ранее проведенные испытания уже доказали, что лазерный луч из космоса виден с Земли.



В дальнейшем компания намерена вывести в космос целую группу спутников со световыми лазерами, которые будут способны выстраиваться в надписи или логотипы брендов. Такая реклама будет видна в ночном небе.



Кроме того, компания «Авант-Спейс» намерена выпустить специальное мобильное приложение. Камера смартфона при наведении на спутник будет считывать лазерную «морзянку» и сразу открывать рекламную ссылку.

