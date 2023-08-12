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10.09.2023, 21:38
В России нашли самый крупный алмаз за 10 лет
10 сентября — Mossovetinfo.ru — Компания «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарско...
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Другое
22.08.2023, 07:24
Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан 24 августа
22 августа — Mossovetinfo.ru — Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четвер...
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Другое
12.08.2023, 11:12
Рекомендации по выбору арбузов и дынь - Роспотребнадзор
12 августа — Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арб...