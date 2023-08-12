10 сентября — Mossovetinfo.ru — Компания «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества. Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ALROSA.Масса рекордсмена составила 390,7 карата. Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета.До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили десять лет назад, в 2013 году.