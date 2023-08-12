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Другое     10.09.2023 21:38

В России нашли самый крупный алмаз за 10 лет

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Теги:  АЛРОСА  Алмазы Анабара  Маят  ALROSA 

10 сентября — Mossovetinfo.ru — Компания «Алмазы Анабара» группы АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества. Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ALROSA.
Алроса, Алмаз, Якутия, Алмазы Анабара, Маят, ALROSA
Масса рекордсмена составила 390,7 карата. Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета.
До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили десять лет назад, в 2013 году.

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Карта места

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Теги: 
АЛРОСА  Алмазы Анабара  Маят  ALROSA 

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