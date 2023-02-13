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Другое     13.02.2023 06:52

В России образовался профицит иностранной электроники - Коммерсантъ

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Теги:  Россия  компьютеры  профицит 

13 февраля, Mossovetinfo.ru - На складах дистрибуторов электроники в начале года скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков, рассказали Коммерсантъ (“Ъ”) участники рынка.

Помимо китайских и российских брендов среди них тайваньские MSI и американские HP. Участники рынка связывают затоваривание с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной, после начала военных действий на Украине, когда дистрибуторы начали активно закупать любую технику про запас.

В конце 2022 года начала полноценно работать схема параллельного импорта и на рынок вернулись товары премиум-брендов и серьезная угроза дефицита исчезла. Эксперты считают, что после февральских и мартовских праздников и при сохранении курса доллара цены на часть моделей могут упасть на 10–15%.

Также в РФ наблюдается и большой запас смартфонов, но марки и объемы не уточняются.

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Теги: 
Россия  компьютеры  профицит 

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