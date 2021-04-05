13:46 Город (Москва и область) В Москве завершился набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник Лайт»
13:14 В России Роспотребнадзор: вакцинированным «ЭпиВакКороной», скорее всего, не подойдут тесты на антитела
13:00 Другое В России резко выросли цены на подержанные автомобили
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11:30 В России Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов