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Другое     05.04.2021 13:00

В России резко выросли цены на подержанные автомобили

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Теги:  автомобили  цены  рост цен 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Цены на некоторые модели подержанных автомобилей резко выросли в России, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Стоимость подержанного Kia Picanto сейчас на 6% выше, чем в 2017 году, когда модель появилась в продаже. Mazda CX-5 сейчас стоит на 5% дороже, чем новая машина той же марки 5 лет назад.

Стоимость Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado на вторичном авторынке выросла на 3%, цена Hyundai Creta - на 2%.

По мнению экспертов, рост цен на подержанные автомобили связан с ростом курса валют, повышением утилизационного сбора и НДС.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года цены на автомобили в России выросли н 2-8%.

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Теги: 
автомобили  цены  рост цен 

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