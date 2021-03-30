В России в первом квартале 2021 года выросли цены на автомобили

30 марта. Mossovetinfo.ru — Цены на автомобили в России в первом квартале 2021 года выросли на 2-8%, сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на опрос автодилеров.



При этом, продавцы считают, что до конца года цены на автомобили также будут расти.



В начале года автопроизводители традиционно повышают цены на автомобили, чтобы избежать инфляции, однако в текущем году некоторые повысили цены уже дважды. Это связано с нестабильным курсом рубля.



В дальнейшем рост цен может быть обусловлен различными факторами: дефицитом автомобилей, связанным с недостатком микросхем для автокомпонентов, предстоящим повышением утильсбора на 25%, повышением цен на металл, инфляцией.



При этом, эксперты расходятся в своих оценках, насколько до конца года могут подорожать новые автомобили. Если одни эксперты прогнозируют рост цен на уровне 10% до конца года, то другие говорят о возможном росте до 20% по сравнению с концом 2020 года.