В США до 8 ноября должна начаться вакцинация детей от коронавируса

4.11.2021г. – Mossovetinfo.ru – В США до 8 ноября должна начаться вакцинация детей от коронавируса COVID-19 подтвердил президент Джо Байден. Ранее в США была завершена вакцинация подростков.



Центр по контролю заболеваний США (CDC) одобрил применение соответствующего препарата для детей. В настоящее время CDC распространяет рекомендации по вакцинации примерно на 28 миллионов детей в Соединенных Штатах в этой возрастной группе и позволяет поставщикам услуг начать вакцинацию как можно скорее.



Президент США Джо Байден назвал одобрение вакцины для детей «поворотным пунктом» в борьбе с коронавирусом. По его словам, программа вакцинации будет разворачиваться в ближайшие дни, полностью она заработает до 8 ноября.



Рекомендовано прививать детей 5-11 лет детской вакциной Pfizer-BioNTech. Специальные пункты будут открыты, в том числе, в учебных заведениях.



