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18.01.2022, 06:07
В США призвали отложить развертывание сетей 5G близи аэропортов
18 января. Mossovetinfo.ru – Отложить развертывание телекоммуникационных сетей 5G поблизости от аэропортов призвали ...
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15.01.2022, 11:11
Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году
15 января, Mossovetinfo.ru - 7-летняя девочка из России Анастасия Радзинская , которая сейчас живет с родителями за руб...
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12.01.2022, 11:19
Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо»
12 января. Mossovetinfo.ru - Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». Футболист утр...