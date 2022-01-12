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Другое     18.01.2022 06:07

В США призвали отложить развертывание сетей 5G близи аэропортов

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Теги:  США  5G  инфраструктура  безопасность  аэропорт  полеты 

18 января. Mossovetinfo.ru – Отложить развертывание телекоммуникационных сетей 5G поблизости от аэропортов призвали члены комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США в понедельник. Об этом сообщается на сайте комитета.

В Комитете по транспорту поддержали опасения ведущих авиакомпаний, направивших в понедельник в Минтранспорта США письмо в котором отмечается, что после установки инфраструктуры для 5G не подтверждена безопасность работы значительной части аэропортов и рейсов. Авиакомпании призвали власти принять немедленные меры, чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении.

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Теги: 
США  5G  инфраструктура  безопасность  аэропорт  полеты 

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