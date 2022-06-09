 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Другое     09.06.2022 18:06

В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Яндекс.карты 

9 июня. Mossovetinfo.ru - Сервис «Яндекс. Карты» принял решение убрать границы государств на обзорной карте мира, отображая только названия и границы регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Яндексе» объяснили это смещением акцента на «природные объекты». Данные обновления будут отображаться постепенно. Государственные границы пропали как в веб-версии, так и в мобильных приложениях, при этом границы регионов и областей продолжают отображаться.

«Наша задача - отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт», - процитировал ТАСС слова пресс-службы компании.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Яндекс.карты 

Возврат к списку

Лента новостей

18:06 Другое В «Яндекс.Картах» исчезли границы государств

21:23 Происшествия Землетрясение с интенсивностью в эпицентре 8 баллов произошло в акватории озера Байкал

08:26 Мнения В парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного дома усадьбы

08:49 Город (Москва и область) Более тысячи реконструкторов на 61 площадке - в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»

10:32 Город (Москва и область) На ВДНХ начинается летний культурно-образовательный и спортивный сезон

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru