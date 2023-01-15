Вахтанг Кикабидзе умер в Грузии в возрасте 84 лет

15 января, Mossovetinfo.ru - Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в Грузии в возрасте 84 лет, сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на Первый канал местнорго телевидения и продюссера певца. Прощание с артистом пройдет в четверг, 19 января.



Вахтанг Константинович Кикабидзе — советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978). Депутат парламента Грузии VII созыва (2020—2023) — родился 19 июля 1938 года в Тбилиси.