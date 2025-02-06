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Другое     17.02.2025 07:38

Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности

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Теги:  Украина  СВО  конфликт  безопасность  Великобритания  гарантии  Кир Стармер  Андрей Келин 

17 февраля— Mossovetinfo.ru — Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности, сообщил руководитель правительства Соединенного Королевства Кир Стармер, процитированный изданием The Telegraph.

Стармер отметил, что понимает ответственность, связанную с безопасностью британских военных, но помощь Украине, обеспечит безопасность Европе и самой Британии.

Премьер-министр также заявил о намерении встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ближайшие дни для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Стармер отметил, что господин Трамп прав, когда говорит, что Европа должна увеличить расходы на безопасность и взять на себя большую роль в НАТО. Также Стармер полагает, что будущее Украины имеет «экзистенциальное значение для всей Европы».

В то же глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава не рассматривает отправку своих сил на Украину в составе европейского миротворческого контингента.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин 7 февраля в эксклюзивном интервью «России 24» сказал, что действующий премьер Великобритании Кир Стармер пытается набрать козырей на украинском треке, однако британскому правительству придется объяснять ошибочность своей политики по Украине. По словам дипломата, вместе с Вашингтоном Лондон был одним из основных поджигателей украинского конфликта.

«От этого никуда не уйдешь, это их долгосрочная политика. Как я понимаю, рано или поздно правительству Великобритании придется объяснять, в том числе своему народу, провал этой политики по всесторонней поддержке Киева. Сейчас Стармер пытается набрать козырей, чтобы показать, что он сделал все», – заявил Келин.

В конце января Келин, комментируя визит Стармера в Киев, отметил, что что главной целью визита было желание убедить представителей киевского режима продолжить конфликт с Россией, отказавшись от мирного урегулирования.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию.

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Теги: 
Украина  СВО  конфликт  безопасность  Великобритания  гарантии  Кир Стармер  Андрей Келин 

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