9 января. Mossovetinfo.ru – Новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза назначен венгерский арбитр Виктор Кашшаи, сообщается на официальном сайте РФС.



Кашшаи родился в 1975 году, с 1995 года арбитр Венгерской федерации футбола, с 2003 года – арбитр ФИФА. Работал на матчах венгерского чемпионата, еврокубков, чемпионатов мира и Европы. Является самым молодым арбитром, судившим финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. В 2011 году Кашшаи стал лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.



Также сообщается, что главой департамента инспектирования РФС назначен известный в прошлом российский арбитр Сергей Фурса.



Ранее единый департамент судейства и инспектирования РФС возглавлял Александр Егоров. По итогам первой половины сезона Российской Премьер-лиги 2019/2018, недовольство его работой высказали представители 13 из 16 клубов лиги. В результате в декабре прошлого года Егоров подал в отставку, а департамент судейства и инспектирования было решено реорганизовать в два отдельных департамента.