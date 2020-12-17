Вердикт по спору между Россией и WADA будет объявлен в 18 часов

17 декабря. Mossovetinfo.ru - 17 декабря. Mossovetinfo.ru - 17 декабря в 18 часов Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит вердикт по спору России и Всемирного антидопингового агентства (WADA) - Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года.



Имя и флаг России будут запрещены на крупных мероприятиях, включая отложенные Олимпийские игры 2020 года в Токио в следующем году, если CAS поддержит решение ВАДА от декабря 2019 года.



Также будет запрещено участвовать в торгах на какие-либо чемпионаты мира в течение четырех лет, и она может быть лишена участия в крупных соревнованиях, которые она уже получила.



Спортсмены, которые смогут доказать, что они не были причастны к допинговому скандалу или последующему сокрытию, будут допущены к участию в соревнованиях в качестве нейтральных на крупных соревнованиях.