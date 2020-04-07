13 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние три часа на сайт мэрии Москвы совершено больше хакерских атак, чем за предыдущие два квартала, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.



С 13 апреля на портале мэра и правительства Москвы началось оформление цифровых пропусков для поездок по городу в условиях распространения коронавируса. Пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля.



По состоянию на 10:00 утра было подано 702 344 заявки на получение пропуска, 697 899 рабочих пропусков уже выдано.



Также сообщается, что в связи с большой нагрузкой на сервер, возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском.