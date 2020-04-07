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Другое
13.04.2020, 10:44
Власти Москвы сообщили о массовых хакерских атаках на сайт мэрии утром 13 апреля
13 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние три часа на сайт мэрии Москвы совершено больше хакерских атак, чем за предыдущие два квартала, сообщил глава департамента информационных технологий столицы...
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Другое
11.04.2020, 13:31
РФС уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году
11 апреля. Mossovetinfo.ru – Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году, сообщает telegram-канал «Ложа прессы» со ...
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Другое
07.04.2020, 16:09
В ночь на 8 апреля в Москве можно будет наблюдать суперлуние
7 апреля. Mossovetinfo.ru – В ночь с 7 на 8 апреля в Москве можно будет наблюдать Суперлуние, сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома московского планетария Людмилу Кошман. В ночь на 8 а...